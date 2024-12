Ilgiorno.it - Beatrice Schiros torna a teatro dopo due anni di assenza. Intima, spudorata, schietta, quasi metaforica

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 30 dicembre 2024 – Sesceglie dire in scenaduedi; se sceglie un fuoriclasse come Gabriele Scotti per aiutarla a scrivere il testo del nuovo spettacolo, non può che venirne fuori una magia. Anzi, “un rito psicomagico di ritorno al”, un racconto di vita appassionante, esilarante, commovente. In due parole, “mente”, produzione A.T.I.R. che debutterà l’8 gennaio (fino al 12) aldella Cooperativa di via privata Hermada 8. Un po’ monologo, un po’ stand up (ma anche no), lo spettacolo è un faccia a faccia personalissimo, a tratti intimo, divertente e commovente, trae il suo pubblico. Un modo per fare il punto nel mezzo del cammin della sua vita: un primo ricordo, un aneddoto, una risata e il racconto di un’intera esistenza prende forma, passopasso, senza soluzione di continuità, attraverso un ventaglio di episodi, personaggi, pensieri, che toccano tutti i temi dell’umano.