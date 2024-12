Notizie.com - Batteria smartphone Android, è la svolta definitiva: questi 8 consigli di Google ti cambieranno la vita

Leggi su Notizie.com

, problemi di durata?diti aiuteranno ad ottimizzarne il funzionamento.Viviamo in un’era digitale dove loè diventato un’estensione di noi stessi, rendendo cruciale avere un dispositivo sempre carico e pronto all’uso. La durata delladegliè un tema caldo, dato che nessuno vuole trovarsi con il telefono spento nei momenti più inopportuni.Ascolta idiper ladel vostro– notizie.comGrazie a, esistono strategie efficaci per migliorare l’autonomia dei nostri dispositivi (parliamo di dispositivi in assoluto, chésuggerimenti valgono per tutti i device mobili –e tablet; in alcuni casi i suggerimenti valgono anche per i notebook).Gli 8diper migliorare la durata delladelloOttimizzare il tempo di spegnimento dello schermo è il primoo di