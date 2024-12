Movieplayer.it - Apple TV+ gratis per un intero weekend, ecco i dettagli della prova gratuita

Leggi su Movieplayer.it

Online è stato svelato che sarà possibile accederea tutti i contenuti diTV+ durante il primodel 2025. Il 2025 inizierà regalando agli spettatori unadiTV+ durante il primodell'anno. Gli utenti, da venerdì 3 a domenica 5 gennaio, potranno quindi accedere al catalogopiattaforma dedicandosi al binge-watching di film e serie tv. La promozione in arrivoha annunciato che chi possiede un'ID potrà accedere sui propri device ai due giorni diin cui sarà attivo il periodo promozionale. Gli utenti, se non hanno ancora avuto modo di vederli, potranno quindi scoprire show come Scissione, Ted Lasso, The Morning Show, Disclaimer, Shrinking o Silo e Bad Sisters, di .