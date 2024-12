Lanazione.it - Venator, una crisi senza fine. Consiglio comunale straordinario

Martedì alle 11, la sala Auser del Puntone ospiterà unaperto al pubblico per affrontare la graveche sta interessando la. L’Amministrazioneinvita lavoratori, sindacati, rappresentanti delle istituzioni locali e tutti i cittadini a partecipare per contribuire al dibattito e proporre soluzioni concrete. "Questo incontro è un passaggio fondamentale – afferma la sindaca Francesca Travison – per discutere apertamente del futuro dell’azienda e per individuare insieme le azioni necessarie a salvaguardare i lavoratori e le loro famiglie. Durante l’ultimo incontro con i rappresentanti sindacali, ho ribadito un concetto chiaro: la proprietà deve assumersi le proprie responsabilità e comunicare con trasparenza le sue reali intenzioni. Non ci sono più margini per ulteriori incertezze o rinvii".