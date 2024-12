Agi.it - Ucciso dopo una lite per difendere la figlia, fermato un 58enne nel Bergamasco

AGI -una lunga notte di indagini serrate i Carabinieri della compagnia di Treviglio e del nucleo investigativo di Bergamo hanno eseguito un fermo per omicidio emesso dal pm Giampiero Golluccio nei confronti di un italiano di 58 anni accusato di aver sparato eRoberto Guerrisi, il 42enne, ieri pomeriggio a Pontirolo nuovo, nella bassa bergamasca. Lo si apprende da fonti inquirenti. Ilè stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Ilsi chiama Rocco Modaffari ed è lo zio del fidanzato delladi Roberto Guerrisi. Alla base del delitto, secondo quanto appreso, ci sarebbe una contesa tra le famiglie dei due giovaniche la ragazza avrebbe confidato al padre di aver subito, la sera precedente, violenze fisiche dal fidanzato. Guerrisi in due momenti diversi ieri si è presentato a casa della famiglia del fidanzato del figlio per chiedere chiarimenti.