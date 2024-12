Lanazione.it - Tavole imbandite intrattenimento e dj set con Kia B

Musica, divertimento e gusto: sono gli ingredienti della festa di Capodanno, il 31 dicembre, al primo piano del Mercato Centrale Firenze. E una formula imperdibile con la ’Che buono card’ che consente di scegliere la cena tra tutte le ricche botteghe del Mercato acquistando card di vari importi: 30 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, 60 euro per gli adulti, 120 euro per le coppie e 180 euro per le famiglie. La card può essere acquistata fino alle 18 del 31 dicembre all’info point del Mercato oppure scrivendo un’e-mail a [email protected] con oggetto ’Richiesta acquisto Che Buono Card’ inserendo il numero totale di persone nel corpo di testo. È possibile prenotarsi anche chiamando il numero 055.2399798. La serata inizia alle 19 e la fine è prevista per le 2 di notte. Il programma propone inoltre il dj set di Kia B dalle 21 che farà vivere la magia dell’ultima notte dell’anno.