Rimini-Dobrev, toccata e fuga . Il bulgaro è vicino all’addio

Era arrivato ala scorsa estate con una valigia carica di sogni. Per Kristijanquella in biancorosso dove essere la stagione della rinascita. Lontano dal suo Paese, a cercare una seconda vita calcistica, nonostante la giovane età. Ma tra ile l’esternoin realtà non è mai scattata la scintilla. Tanto che nel mercato di riparazione che scatterà i primi giorni del nuovo anno, l’attaccante sembra destinato a cambiare aria. Magari restando in Italia, anche se una collocazione nei campionati di casa nostra non sembra dietro l’angolo. C’è un mese di tempo a disposizione per trovare una seconda opportunità italiana, altrimenti ci sarà poi anche l’intero mese di febbraio per pensare a un trasferimento del giocare in qualche campionato estero. Magari proprio in Bulgaria dove al giocatore delnon sembrano mancare le opportunità.