Premier League, l'Everton dei Friedkin crolla: Souloukou sorride

La 19° giornata di, l’ultima di questo 2024, ha avuto delle forti tinte giallorosse. Già, perché nel pomeriggio in quel del Goodison Park si sono affrontatedei– che hanno acquistato da poco il club – ed il Nottingham Forest, che ha aggiunto al suo organigramma societario l’ex CEO della Roma Lina. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-0 in favore degli ospiti, sempre più in orbita Championsa grande sorpresa.Chris Wood ha sbloccato l’incontro al 15? minuto, mentre Morgan Gibbs-White ha chiuso i conti al 61? lanciando così i Tricky Trees al secondo posto, alle spalle di un superlativo Liverpool. Rimane fermo in 16° posizione, con la proprietà americana che dovrà intervenire sul calciomercato invernale per rinforzare una rosa che appare sempre più in difficoltà.