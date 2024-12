Ilrestodelcarlino.it - Portafoglio ritrovato grazie a un cittadino

Aveva segnalato lo smarrimento al Punto Città sicura di piazza Matteotti nel pomeriggio della Vigilia di Natale. Maal senso civico di un, che lo hae consegnato alla Polizia locale di Modena, un, con diversi documenti, tra cui tre carte d’identità e carta di credito, è stato restituito, già la stessa sera, alla legittima proprietaria. La restituzione è stata possibile, appunto,a un 47enne residente fuori regione, che ha notato ila terra proprio in piazza Matteotti, vicino la postazione dei taxi, e una volta recuperato lo ha consegnato a una pattuglia che presidiava via Emilia Centro. Rientrati al Comando di via Galilei, gli operatori, informati della segnalazione ricevuta qualche ora prima al Punto Città sicura, sono riusciti a contattare telefonicamente la proprietaria, una 48enne residente in provincia, risalendo rapidamente al suo numero con l’ausilio della ditta di cui è dipendente, contattataal biglietto da visita contenuto nelinsieme alla carta di identità.