Ilgiorno.it - Polo territoriale. C’è l’accordo

Siglato un accordo tra Asst Lariana e i sindacati per accompagnare nei prossimi tre anni il Piano di sviluppo delnei sei distretti di Como-Campione d’Italia, Olgiate Comasco, Lomazzo-Fino Mornasco, Cantù-Mariano Comense, Erba e Medio Lario. "Confronto, collaborazione e condivisione sono i principi cardine - spiega il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi - L’obiettivo è l’integrazione della programmazione relativa ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali". Il Piano di sviluppo delè il documento, previsto dalla Regione con la legge di riforma della sanità, che traccia gli indirizzi di riferimento per la programmazione. Insieme ai segretari territoriali, il documento è stato sottoscritto dai rappresentanti dei pensionati, Carlo Rossini per Spi Cgil, Franco Mercuri per Fnp Cisl ed Enzo Barni per Uilp Uil.