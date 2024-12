Pianetamilan.it - Milan-Roma 1-1 (90?): Fonseca esonerato? Finisce tra i fischi di San Siro

È terminato da pochi minuti il secondo tempo di, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San, ao. Ecco, dunque, il racconto dei secondi 45' di gioco tra i rossoneri di Pauloe i giallorossi di Claudio Ranieri. Dopo un primo tempo caotico terminato sull1-1, inizia la ripresa di. Torna in campo subito Bennacer al posto di Terracciano. Ismael ritorna in campo dopo il lunghissimo infortunio che non lo vedeva in campo dalla prima contro il Torino. Il centrocampista accolto dal boato di Sanpartito con grande spirito e pressing anche nella ripresa. 49' brutta palla persa di Bennacer, Pellegrini porta palla e serve Dovbyk. Attento Maignan che chiude il primo palo. Partita sempre molto aperta a tutte le soluzioni.