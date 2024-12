Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2024 in DIRETTA: Rast favorita, l’Italia punta su Peterlini e Collomb

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellospeciale di(Austria), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci-25. Si conclude la due giorni che completa le gare deldella Coppa del Mondo di scifemminile-2025. Dopo l’esordio glidi Levi, Gurgl e Killington, il Circo Bianco fa tappa come da tradizione atra Natale e Capodanno per la due giorni dedicata alle specialità tecniche e c’è grande euforia in casa Italia dopo il trionfo di ieri di Federica Brignone in gigante.All’appello mancano le due regine della specialità delle ultime stagioni, entrambe convalescenti, Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova che potrebbero rientrare nel mese di gennaio in pista. Altra enorme occasione, dunque, per le atlete che di solito lottano per il terzo gradino del podio e ancora una volta, come a Killington, potanno tentare di portare a casa un prezioso successo in Coppa del Mondo.