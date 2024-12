Sport.quotidiano.net - I precedenti. Per tre volte finita 1-1

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per tre, di recente, è1-1 tra Bari e Spezia al San Nicola. Parliamo delle ultime tre occasioni di fila, sempre in Serie B, l’11 novembre 2016, il 13 marzo 2018 e il 3 marzo 2024. In quest’ultima sfida, al gol di Mateju rispose Sibilli, in avvio di ripresa, nel giro di 6 minuti, e quel giorno Luca D’Angelo (nella foto) schierò uno Spezia con schema 3-5-2: Zoet; Tanco (18’ st Bertola), Hristov, Nikolaou; Mateju, Cassata (31’ st Bandinelli), Nagy, Jagiello (19’ st S. Esposito), Elia; Di Serio (18’ st Falcinelli), P. Esposito (39’ st Moro). Sarà lo scontro numero 14 tra i cadetti quello di oggi fra le due formazioni. Due le vittorie degli aquilotti (7 quelle dei pugliesi, 4 i pareggi), la prima il 26 dicembre 2013 per 1-2 con gol di Carrozza ed Ebagua, e ad accorciare Fedato, in un campo condizionato dalla pioggia; la seconda il 28 dicembre 2014 con le reti di Bakic, Catellani e Canadjija a fissare un netto 0-3.