I dazi di Trump | l’Europa ascolti Draghi

Washington, 29 dicembre 2024 – Natale è appena passato, maha trovato un regalo sgradito sotto l’albero: una raffica diannunciata da Donald, pronto a tornare alla Casa Bianca tra poche settimane. Il 2025 si preannuncia un anno esplosivo sul fronte commerciale. Settori strategici come il vino, i formaggi, le automobili e i beni di lusso sono nel mirino, con tariffe che potrebbero devastare le esportazioni e mettere in ginocchio interi comparti produttivi.ha già dimostrato di essere un maestro nell’usare il protezionismo come arma politica, e ora punta a rilanciare il suo messaggio di “America First” con un assalto frontale al. Insomma, a Bruxelles l’atmosfera è quella di un fortino sotto assedio, con i leader europei “costretti” ad alzare le barricate per non rischiare che le rispettive (già fragili) economie non crollino definitivamente sotto i colpi tariffari di