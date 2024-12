Liberoquotidiano.it - Federica Brignone "gigante": trionfa a Semmering, valanga rosa nello sci

regina deldi. L'azzurra sulla pista austriaca conquista la 29esima vittoria in Coppa del mondo (la 14esima in) e vola in testa alla classifica generale. Alle sue spalle la svedese Sara Hector staccata di 57 centesimi e la neozelandese Alice Robinson. Settimo posto invece per Marta Bassino. "era un mio obiettivo, mi mancava. Sono felicissima", il commento a fine gara diche con i suoi 34 anni è la più anziana vincitrice in Coppa del mondo. Nella discesa libera maschile invece la vittoria è andata allo svizzero Alexis Monney. Quarto posto per Mattia Casse ma a soli 7 centesimi dal podio.