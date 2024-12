Anteprima24.it - ‘Fatti di Rock’, lunedi la presentazione del libro di Ernesto Razzano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà30 Dicembre alle ore 18.30 presso Eskimo, ladeldidi. Dialogherà con l’autore, Raffaele Calvanese mentre gli arrangiamenti musicali live saranno a cura di Grouper r’n’roll bandha vissuto per alcuni anni a Firenze, dove si è laureato all’indirizzo storico di Scienze Politiche. Lavora in ambito musicale/imprenditoriale. E’ uno dei fondatori del Morgana Music Club e del live club Eskimo. Da giornalista scrive principalmente di musica e storia per alcuni periodici, tra cui la storica rivista di musica d’autore L’isola che non c’era, il magazine culturale L’indiependente e il magazine di cultura giovanile Le Rane. E’ direttore artistico del festival Zona Franca e collabora con altri festival e premi musicali, tra cui L’artista che non c’era e il Premio Alberto Dubito di poesia con musica.