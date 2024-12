Ilveggente.it - Berrettini e quella variabile impazzita: casa dolce casa

Leggi su Ilveggente.it

Tanta Australia per: la stagione inizia col botto.Giusto il tempo brindare al Natale con i parenti e gli amici più cari che subito Matteoè salito a bordo di un aereo per raggiungere la lontanissima Australia. La terra dove lo scorso anno, per forza di cose, non ha potuto giocare, ma nella quale, in passato, si è preso un bel po’ di soddisfazioni. Cosa che, a quanto pare, ha tutta l’intenzione di ripetere.(AnsaFoto) – Ilveggente.itLa sua stagione avrà ufficialmente inizio tra qualche ora. Il romano ha optato per l’Atp 250 di Brisbane e la sua speranza, naturalmente, è vincere. Non tanto per il successo che ne deriverebbe, quanto piuttosto perché ha assolutamente bisogno di incamerare punti in ottica ranking. L’obiettivo, per questo inizio di stagione, è scalare qualche posizione, in maniera tale da poter essere una delle 32 teste di serie agli Australian Open.