Basket, Serie A: Sassari non fa sconti a Cremona e Varese piega Napoli

Bologna, 28 dicembre 2024 – Si è aperta con un blitz esterno e una vittoria casalinga la tredicesima giornata del campionato diA di, l’ultima del 2024: a portare a casa il successo in trasferta è stata la Dinamo Banco di Sardegnache ha sbancatobattendo la Vanoli padrona di casa 80-65. Si tratta del terzo sigillo nelle ultime quattro uscite di campionato per i biancoblù sardi, mentre pare sempre più in crisi la squadra di coach Demis Cavina, uscita dal parquet del PalaRadi sotto una pioggia di fischi del pubblico amico: fatale ai lombardi questa volta è stato un devastante parziale di 26-11 incassato negli otto minuti finali. Sul successo di, che sale a quota 12 punti e tiene la scia del treno che porta alle Final Eight di Coppa Italia, c’è la firma di Justin Bibbins, miglior realizzatore dei suoi con 18 punti.