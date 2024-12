Tg24.sky.it - A Trieste, fra i richiedenti asilo che dormono in strada

in, dove sono costretti anche a fare i propri bisogni, perché sono in attesa di una risposta dalla questura alla richiesta di protezione internazionale o perché aspettano che si liberi un posto letto nei camp. La vita di centinaia di persone migranti a, alla ricerca di accoglienza in Italia, si consuma tutta a pochi metri dalla stazione centrale. Trascorrono la giornata nel centro diurno, mangiano in fila nei giardini di fronte ai binari esotto alla pensilina al Porto Vecchio (a 150 metri dalla stazione). Finché le strutture saranno sature, la loro sorte non è destinata a cambiare.