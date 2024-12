Tragico incidente a Nettuno | 26enne muore schiacciato dal cancello di casa

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 novembre 2024- Una tragica fatalità ha colpito la comunità di, dove un uomo di 26 anni ha perso la vita in undomestico. L’episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 27 dicembre, in via Dolomiti.Dettagli dell’Secondo le informazioni disponibili, il giovane stava andando a lavoro quando, per motivi ancora da chiarire, è rimastotra ildella sua abitazione e la sua auto. Al momento dell’, non c’era nessun altro in.La situazione è stata immediatamente segnalata al Numero Unico delle Emergenze 112, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e la polizia di Stato. Nonostante i tentativi di soccorso, i paramedici hanno potuto solo constatare il decesso del giovane.Reazioni della ComunitàLa notizia della morte del giovane ha suscitato un profondo cordoglio tra gli abitanti di, che si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento di lutto.