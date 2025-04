Papa arrivo di Milei e Lula a San Pietro per i funerali

arrivo del presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva e del presidente argentino Jorge Milei a San Pietro per i funerali di Papa Francesco.Sono almeno 160 le delegazioni ufficiali presenti alla cerimonia e l'Argentina è al posto d'onore. Segue l'Italia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Quotidiano.net - Papa, l'arrivo di Milei e Lula a San Pietro per i funerali Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 apr. (askanews) - L'del presidente brasiliano Luis Inacioda Silva e del presidente argentino Jorgea Sanper idiFrancesco.Sono almeno 160 le delegazioni ufficiali presenti alla cerimonia e l'Argentina è al posto d'onore. Segue l'Italia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

