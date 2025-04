Dervio in festa per la sua ultracentenaria Regina spegne 103 candeline

Regina Danieli ha compiuto103 anni proprio nella ricorrenza del 25 aprile. E il suo paese le ha tributato il doveroso omaggio, con l'intervento delle istituzioni.Alla presenza dei familiari Giuseppe Cereghini, Adelaide Paruzzi, Annalia Danieli, Claudio Bettiga, Giuseppe Danieli.

