Quanto vale Leoni il difensore del Parma che piace a Juventus e Inter

difensore in prospettiva per l`estate, sta monitorando la crescita di Giovanni Leoni. Il classe 2006 del Parma è diventato uno. Leggi su Calciomercato.com Chi cerca unin prospettiva per l`estate, sta monitorando la crescita di Giovanni. Il classe 2006 delè diventato uno.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Leoni Inter, torna di moda il difensore del futuro: ora però c’è da superare una concorrenza agguerritissima! - di RedazioneLeoni Inter, torna di moda il difensore del futuro: ora però c’è da superare una concorrenza agguerritissima! Il punto sul centrale del Parma Lo scorso anno, alla sua prima stagione tra i professionisti, con la maglia della Sampdoria in Serie B, aveva già attirato le attenzioni degli uomini del calciomercato Inter, i quali poi hanno preferito percorrere altre piste: oggi Giovanni Leoni torna di moda in casa nerazzurra. 🔗internews24.com

Leoni Inter, Ausilio in missione a Monza: cosa trapela sul futuro del difensore - di RedazioneLeoni Inter, il difensore del Parma nel mirino di Ausilio: i nerazzurri monitorano il talento Alcuni osservatori del calciomercato Inter sono stati avvistati all’U-Power Stadium di Monza, dove oggi la squadra di Alessandro Nesta ha sfidato il Parma guidato dall’ex nerazzurro Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la trasferta in Brianza aveva lo scopo di valutare i progressi di Tomas Palacios, il difensore argentino ceduto in prestito ai biancorossi lo scorso gennaio. 🔗internews24.com

Leoni Juventus, il giovane difensore del Parma spegne Vlahovic e Kolo Muani: i bianconeri studiano la mossa! - Leoni Juventus, il difensore del Parma blocca Vlahovic e Kolo Muani: i bianconeri studiano la mossa per il futuro. Le ultime Uno dei nomi più interessanti nel radar della Juventus per il prossimo calciomercato è quello di Leoni, giovane difensore del Parma classe 2006. Il talento, arrivato dalla Sampdoria, ha impressionato tutti nella sfida contro […] 🔗calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Giovanni Leoni brilla in Parma-Juve, chi è il 18enne che ha annullato Vlahovic e Kolo Muani: È un mostro; Sfida Juventus-Inter per Leoni del Parma: valore triplicato in pochi mesi; TS - Leoni, valore triplicato rispetto all'estate: Juve, Inter e club esteri sulle sue tracce; Una notte da Leoni: il giovane difensore eletto MVP di Parma-Juventus. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juventus, Leoni ha impressionato: "Un mostro". Quanto costa, chi lo vuole e le idee di Giuntoli - E' Giovanni Leoni uno dei giovani più in forma in questo finale di campionato: nel Parma che ha puntellato la propria difesa strappando pareggi a Inter e Fiorentina e battendo la Juventus spiccano le ... 🔗informazione.it

Sfida Juventus-Inter per Leoni del Parma: valore triplicato in pochi mesi - Quanto costa Giovanni Leoni del Parma Chi si sta mettendo in grande mostra in Serie A è Giovanni Leoni, difensore del Parma classe 2006 ma già protagonista nel massimo campionato. Il giocatore ha impr ... 🔗informazione.it

Giovanni Leoni brilla in Parma-Juve, chi è il 18enne che ha annullato Vlahovic e Kolo Muani: “È un mostro” - A soli 18 anni, il difensore del Parma Giovanni Leoni si è imposto come una delle rivelazioni del campionato. Contro la Juventus ha annullato due attaccanti di livello internazionale, confermando il ... 🔗fanpage.it