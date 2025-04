Tutti santi al funerale la passerella ipocrita dei potenti per Francesco che fa il miracolo

Francesco ha realizzato il suo "miracolo" più difficile: mettere d'accordo i potenti di mezzo mondo, almeno per il tempo di una cerimonia. A Piazza San Pietro, è andato in scena un vertiginoso spettacolo di omaggi, lacrime calibrate e dichiarazioni d'amore per il Papa che, in vita, era stato messo regolarmente da parte, contraddetto, ostacolato.Quando il vangelo va bene solo da mortoTutti devoti, Tutti francescani: il presidente guerrafondaio, il premier che chiude i porti, il campione della finanza che ignora i poveri. Nell'ora del funerale, i discorsi si sono fatti dolci come miele: "campione della pace", "voce degli ultimi", "coscienza del mondo". Nessuno, a quanto pare, si ricordava più che Papa Francesco aveva passato il suo pontificato a denunciare la fame, le guerre, le diseguaglianze generate proprio da chi oggi, impeccabile in abito scuro, si batteva il petto con commozione da manuale.

