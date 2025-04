Furto al supermercato e fuga spericolata su un auto rubata arrestato un giovane di 22 anni

Furto nel supermercato e poi la folle fuga su un'auto rubata. La polizia ha arrestato un 22enne che nella notte tra Pasqua e Pasquetta ha messo a segno un Furto in un supermercato di Bonagia. Dopo aver infranto la porta a vetri d'ingresso e avere razziato alcune lattine di bevande, il giovane. Palermotoday.it - Furto al supermercato e fuga spericolata su un'auto rubata: arrestato un giovane di 22 anni Leggi su Palermotoday.it Ilnele poi la follesu un'. La polizia haun 22enne che nella notte tra Pasqua e Pasquetta ha messo a segno unin undi Bonagia. Dopo aver infranto la porta a vetri d'ingresso e avere razziato alcune lattine di bevande, il

Approfondimenti da altre fonti

Cogliate, furto al supermercato di notte: ladri in fuga con 5mila euro - Sono entrati dalla porta principale. Ma di notte. Quando la saracinesca era abbassata e il supermercato chiuso. E sono riusciti a rubare 5mila euro di incasso e scappare via. Furto all'Italmark di Cogliate, nella nottata tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio. Ignoti malviventi sono entrati... 🔗monzatoday.it

In fuga dopo il furto al supermercato: i ladri abbandonano furgone e cassaforte svuotata - E’ stato rubato nella provincia di Latina il furgone usato dai ladri per la fuga dopo il furto messo a segno in Ciociaria l’altra notte. A fare la scoperta i carabinieri che hanno rinvenuto il mezzo abbandonato insieme alla cassaforte svuotata. Il furgone, come riporta FrosinoneToday, è stato... 🔗latinatoday.it

Roma, tentato furto in un supermercato su via Prenestina: ladri in fuga con fumogeni - Quattro uomini sorpresi dai Carabinieri durante un colpo: inutili gli inseguimenti Tentato furto nella notte a Roma. Intorno all’1.40, un autista Atac ha notato quattro individui sospetti nei pressi di un supermercato in via Prenestina 250. L’uomo ha immediatamente allertato il 112, segnalando che i soggetti avevano danneggiato le telecamere di sorveglianza e stavano cercando di forzare l’ingresso del punto vendita. 🔗romadailynews.it

Approfondimenti da altre fonti

Furto al supermercato e fuga spericolata su un'auto rubata: arrestato un giovane di 22 anni; Rubano in due supermercati e si danno alla fuga. Tre persone denunciate per furto; Furto in casa e fuga spericolata: auto si ribalta, 4 ladri arrestati dopo un inseguimento a Bergamo; A tutto gas per scappare dai carabinieri: ladro in fuga sul camion rubato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Furto in supermercato e folle fuga su un’auto rubata, arrestato - Durante le ore notturne intercorse tra le giornate della Pasqua e della Pasquetta, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane palermitano di 22 anni che, dopo avere compiuto un furto con effr ... 🔗grandangoloagrigento.it

Sorpreso a rubare al supermercato. Nella fuga perde i documenti - Denunciato, era già noto alle forze dell’ordine. Aveva precedenti per furti . anche nello stesso posto. 🔗msn.com

Monza, furto all’Aldi di viale Lombardia: una donna arrestata, complice in fuga - Vestite con lunghe gonne sotto cui avevano nascosto la merce, le due si sono date alla fuga dopo essere ... La dinamica del furto Intorno alle 9:30, il personale del supermercato ha allertato ... 🔗mbnews.it