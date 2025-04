Via Plaia come in un film si calano dal tetto e tentano di rubare la cassaforte del supermercato arrestati

rubare i soldi contenuti nella cassaforte di un supermercato di via Plaia, calandosi dal tetto dell'attività commerciale in piena notte, ma sono stati subito scoperti e arrestati dalla Polizia.come nella scena cult della commedia girata da Mario Monicelli, due uomini di 26 e 44 anni, entrambi catanesi, hanno tentato maldestramente di rubare in una cassaforte, facendo un buco nel tetto del locale commerciale per poi calarsi nella stanza della cassaforte. Per mettere a segno il colpo, i due ladri si sono portati dietro il materiale necessario, tra arnesi e attrezzi con motore a scoppio, in modo da fare un ulteriore foro di precisione alla cassaforte, utile a far saltare il congegno e prelevare il denaro custodito all'interno dal titolare del supermercato.Il loro piano, però, è fallito in pochi minuti, dal momento che, all'improvviso, è scattato l'allarme di sicurezza dell'attività commerciale che ha determinato l'arrivo del personale di una ditta di vigilanza privata.

