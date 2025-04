Masters e Wta 1000 Madrid 2025 programma orari e ordine di gioco sabato 26 aprile

Masters 1000 di Madrid 2025. Tra queste ci sono anche gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che dopo aver usufruito del bye nel primo turno, si apprestano a scendere in campo nella capitale spagnola rispettivamente contro Marcos Giron e Tomas Martin Etcheverry. Due impegni che sulla carta non dovrebbero impensierire i due portacolori italiani, i quali dovranno però prendere confidenza con l’altura.In campo anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, che hanno brillantemente superato il primo turno: per tutti e tre però si presentano subito ostacoli difficili. In particolare per il sanremese, che dovrà affrontare Novak Djokovic in una sfida sulla carta impari; gara molto tosta anche per il torinese, dal momento che Alex de Minaur ha dimostrato al recente torneo di Montecarlo di saper essere incisivo anche sulla terra. Leggi su Sportface.it Giornata di esordi per le altre teste di serie neldi. Tra queste ci sono anche gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che dopo aver usufruito del bye nel primo turno, si apprestano a scendere in campo nella capitale spagnola rispettivamente contro Marcos Giron e Tomas Martin Etcheverry. Due impegni che sulla carta non dovrebbero impensierire i due portacolori italiani, i quali dovranno però prendere confidenza con l’altura.In campo anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, che hanno brillantemente superato il primo turno: per tutti e tre però si presentano subito ostacoli difficili. In particolare per il sanremese, che dovrà affrontare Novak Djokovic in una sfida sulla carta impari; gara molto tosta anche per il torinese, dal momento che Alex de Minaur ha dimostrato al recente torneo di Montecarlo di saper essere incisivo anche sulla terra.

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti.

