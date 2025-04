Arrivano i 30 gradi ecco le zone d Italia dove estate è più vicina

ecco dove e quale sarà la durata del caldo Ilgiornale.it - Arrivano i 30 gradi: ecco le zone d'Italia dove l'estate è più vicina Leggi su Ilgiornale.it I primi 30°C dell'anno saranno presto realtà: l'anticiclone africano provocherà un importante aumento delle temperature,e quale sarà la durata del caldo

Maltempo e caldo estivo, Italia spaccata: in Sicilia attesi anche 30 gradi - (Adnkronos) – Italia spaccata sul fronte meteo, con maltempo e nubifragi al Centro-Nord e caldo estivo in arrivo al Sud. Per oggi venerdì 14 marzo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma una fase di maltempo con forti rovesci in transito al Centro-Nord, ma anche un’eccezionale risalita di caldo africano verso le estreme regioni meridionali, […] 🔗periodicodaily.com

Maltempo e temperature estive, Italia divisa: in Sicilia previste punte di 30 gradi - L’Italia si presenta con un clima contrastante, caratterizzato da maltempo e nubifragi al Centro-Nord, mentre il Sud si prepara a un’ondata di caldo estivo. Oggi, venerdì 14 marzo, Antonio Sanò, fondatore di un noto sito meteorologico, prevede una fase di maltempo con forti piogge che interesseranno il Centro-Nord, accompagnate da un’improvvisa risalita di aria calda […] L'articolo Maltempo e temperature estive, Italia divisa: in Sicilia previste punte di 30 gradi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Previsioni meteo Roma e Lazio 30 marzo: sole e caldo, si superano i venti gradi - Sole e caldo oggi a Roma e in tutte le altre province del Lazio. Dopo giorni di maltempo, il sereno torna sulla regione, con temperature molto alte.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Meteo: ecco quando arrivano i 30°C - Ciò potrebbe aprire la porta a giornate molto miti o addirittura calde, con punte che in alcune zone interne del Sud Italia potrebbero raggiungere o superare i 30°C. Questi valori, pur ... 🔗meteogiornale.it

Meteo: ecco quando arrivano i 30°C - . L’atmosfera, in questa fase di transizione stagionale, si dimostra spesso capricciosa , capace di passare da scenari tipicamente invernali , capace di sorprendere anche gli osservatori più es ... 🔗msn.com

Meteo, quando arriva il caldo? Da maggio primo assaggio d'estate con temperature fino a 30 gradi. Ecco dove (e quanto durerà) - Nelle scorse settimane abbiamo assistito a un tempo sull'Italia particolarmente ballerino, con maltempo e cielo sereno che si sono alternati in maniera spesso imprevedibile, concedendo a ... 🔗msn.com