Andrea Vianello via dalla Rai Ruotolo attacca 8220Tele Meloni lo ha tradito e tenuto a bagnomaria8221

Andrea Vianello si dimette dalla Rai e Sandro Ruotolo (PD) attacca: "Tele Meloni tradisce i professionisti e inzeppa le reti di conduttori amici". Leggi su Fanpage.it si dimetteRai e Sandro(PD): "Teletradisce i professionisti e inzeppa le reti di conduttori amici".

Andrea Vianello lascia la Rai - Andrea Vianello ha deciso di lasciare la Rai dopo 35 anni. E’ lo stesso giornalista romano, nel giorno del suo 64° compleanno, ad annunciare l’addio che tiene a precisare essere consensuale tra lui e la TV di Stato. Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la “mia” Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. 🔗davidemaggio.it

"Accordo consensuale. Lascio la “mia“ Rai". L’addio di Andrea Vianello - "Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la “mia Rai“. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico": con queste parole affidate a un messaggio su X Andrea Vianello ha annunciato ieri, nel giorno del suo 64° compleanno, l’addio alla Rai, lasciando intendere che la sua avventura televisiva, o radiofonica, non finisce qui, anche se al momento La7 e Discovery, Mediaset e Sky negano trattative in corso. 🔗quotidiano.net

Perché Andrea Vianello lascia la Rai, secondo il Cdr “è stato messo ai margini per motivi politici” - Stamattina Andrea Vianello ha annunciato il suo addio alla Rai dopo trentacinque anni di servizio. Nonostante l'accordo consensuale stipulato con l'azienda, il Cdr del Tg3 sostiene che il giornalista sia stato messo "nelle condizioni di lasciare".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni, tra amarezza e silenzi. Cdr Tg3: «Messo ai margini per motivi politici» - Una notizia destinata a fare rumore: il giornalista Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni di carriera. Un addio che, pur presentato come un «accordo consensuale», nasconde tensioni accumulate neg ... 🔗giustizianews24.it

Perchè Andrea Vianello ha lasciato la Rai? Il messaggio del noto giornalista - Perchè Andrea Vianello ha lasciato la Rai dopo 35 anni? Scoppia la polemica politica del Pd contro Tele Meloni. 🔗tag24.it