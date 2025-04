Funerali di papa Francesco a San Pietro 140 mila fedeli nell’area

papa Francesco sul sagrato della basilica di San Pietro. Poi il corteo a passo d’uomo fino a Santa Maria Maggiore dove Bergoglio sarà accolto da poveri e bisognosi, prima di essere tumulato. Piazza gremita, come da previsioni: Decine di fedeli che hanno già superato da questa mattina i varchi di accesso all’area con i metal detector dove le forze dell’ordine controllano zaini e borse. Sono almeno 140 mila le persone presenti nell’area, folla anche su via della Conciliazione dove sono stati allestiti quattro maxischermi per permettere ai fedeli più lontani di assistere alla cerimonia. Altri due sono stati montati in piazza Pia. Sono oltre 160 le delegazioni ufficiali presenti: siedono tutte sul sagrato vaticano, a destra dell’altare guardando la facciata della basilica. Lettera43.it - Funerali di papa Francesco a San Pietro, 140 mila fedeli nell’area Leggi su Lettera43.it Iniziano alle 10 le esequie disul sagrato della basilica di San. Poi il corteo a passo d’uomo fino a Santa Maria Maggiore dove Bergoglio sarà accolto da poveri e bisognosi, prima di essere tumulato. Piazza gremita, come da previsioni: Decine diche hanno già superato da questa mattina i varchi di accesso all’area con i metal detector dove le forze dell’ordine controllano zaini e borse. Sono almeno 140le persone presenti, folla anche su via della Conciliazione dove sono stati allestiti quattro maxischermi per permettere aipiù lontani di assistere alla cerimonia. Altri due sono stati montati in piazza Pia. Sono oltre 160 le delegazioni ufficiali presenti: siedono tutte sul sagrato vaticano, a destra dell’altare guardando la facciata della basilica.

