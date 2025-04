Deturpano il bosco per realizzare una strada abusiva scattano sequestri e denunce

Casertanews.it - Deturpano il bosco per realizzare una strada abusiva: scattano sequestri e denunce Leggi su Casertanews.it I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Calvi Risorta, insieme agli agenti della Polizia Municipale di Giano Vetusto, hanno effettuato una serie di controlli per verificare opere abusive presenti sul territorio comunale.Durante gli accertamenti è stata riscontrata la realizzazione di.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milano, un bosco invisibile alla scuola primaria Leonardo Da Vinci - (Adnkronos) – Un'ondata di colore, solidarietà e partecipazione sta attraversando la scuola primaria Leonardo Da Vinci di Milano grazie a 'Il bosco invisibile', un progetto promosso dall'associazione dei genitori 'Amici della Leonardo' e realizzato in collaborazione con l'associazione 'We Are Urban! Milano', che lo ha già portato a termine in quattordici scuole. L'obiettivo è semplice, […] L'articolo Milano, un bosco invisibile alla scuola primaria Leonardo Da Vinci proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Bambino di 10 anni colto da malore nel bosco soccorso dall’elicottero dei vigili del fuoco - BADIA TEDALDA – Paura per un bambino di 10 anni che si è sentito male in una zona impervia mentre passeggiava con il padre e con il cane. Per il soccorso, nei pressi di Badia Tedalda, è intervenuto l’elicottero Drago dei vigili del fuoco su disposizione della centrale unica del 118. Sul posto personale del reparto volo dei vigili del fuoco di Arezzo insieme a una squadra del dipartimento di Sansepolcro. 🔗corrieretoscano.it

Zelensky “Ho parlato con Macron, cresce la coalizione per realizzare una pace giusta” - ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato con il presidente della Francia Emmanuel Macron. Come sempre, è stata una conversazione molto costruttiva. Abbiamo discusso i risultati dell’incontro online dei leader che si è svolto sabato. La coalizione di paesi disposti a lavorare con noi per realizzare una pace giusta e duratura sta crescendo. Questo è molto importante. L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. 🔗unlimitednews.it

Ne parlano su altre fonti

Deturpano il bosco per realizzare una strada abusiva: scattano sequestri e denunce. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online