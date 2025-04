Maleo l’ex pesa pubblica diventa uno spazio espositivo Una mostra al mese

Maleo (Lodi), 26 aprile 2025 – L'ex pesa pubblica di Maleo è stata ristrutturata, illuminata e cablata e ospiterà un progetto artistico-culturale. "Valorizziamo questo piccolo locale in centro, appena riqualificato, proponendo una mostra al mese e la prima è stata allestita il 26 aprile " chiarisce il sindaco Dante Sguazzi. La rassegna si chiama "Il peso dell'arte ". Si parte appunto con la prima collezione, disponibile dal 27 aprile al 31 maggio 2025, di Peter Hide. È intitolata "The weight of money". Peter Hide (Franco Crugnola) nasce a Varese nel 1965. Creativo di professione, nel 1982 l'artista concepisce e progetta, con la moglie, il primo e-book della storia (Incipit). Collabora nel campo del design con importanti aziende, quali Swatch e Alessi e rilevanti marchi nel settore dell’arredamento. Ilgiorno.it - Maleo, l’ex pesa pubblica diventa uno spazio espositivo: “Una mostra al mese” Leggi su Ilgiorno.it (Lodi), 26 aprile 2025 – L'exdiè stata ristrutturata, illuminata e cablata e ospiterà un progetto artistico-culturale. "Valorizziamo questo piccolo locale in centro, appena riqualificato, proponendo unaale la prima è stata allestita il 26 aprile " chiarisce il sindaco Dante Sguazzi. La rassegna si chiama "Il peso dell'arte ". Si parte appunto con la prima collezione, disponibile dal 27 aprile al 31 maggio 2025, di Peter Hide. È intitolata "The weight of money". Peter Hide (Franco Crugnola) nasce a Varese nel 1965. Creativo di professione, nel 1982 l'artista concepisce e progetta, con la moglie, il primo e-book della storia (Incipit). Collabora nel campo del design con importanti aziende, quali Swatch e Alessi e rilevanti marchi nel settore dell’arredamento.

Approfondimenti da altre fonti

Borse europee in calo: escalation guerra commerciale Usa-Cina pesa su mercati - Peggiorano le Borse europee in vista dell'apertura in profondo rosso di Wall Street, con gli investitori messi in fuga dall'escalation nella guerra commerciale tra Usa e Cina. L'indice paneuropeo Stoxx 600 cede il 4,5%, con le vendite che non risparmiano nessuno: Francoforte cede il 4,3%, Parigi il 4,2%, Milano il 4,1% e Londra il 3,8%. Le vendite sui farmaceutici, minacciati di nuovi dazi dal presidente americano affondano le Borse di Copenaghen (-6,4%), dove è quotata Novo Nordisk (-7,6%), e Zurigo (-5,6%), su cui sprofondano Novartis (-8,4%) e Roche (-6,8%). 🔗quotidiano.net

Parto record al Policlinico: Giulio pesa 5 chili e 400 grammi - Straordinario parto al Policlinico. Anastasia, giovane napoletana, è diventata mamma di Giulio, uno splendido neonato che pesa ben 5 chili e 400 grammi. Il bimbo è semplicemente un caso di macrosomia (come la sua soltanto l'1% delle nascite), sta benissimo e non ha nessuna disfunzione... 🔗napolitoday.it

Arnautovic a Sky: «Vittoria che pesa, in 20 anni che gioco non ho mai…» - di RedazioneMarko Arnautovic dopo Inter Monza 3-2, ecco cosa ha detto l’attaccante di Simone Inzaghi, le sue parole ai margini del successo in Serie A coi brianzoli Marko Arnautovic a Sky. Così l’attaccante di Simone Inzaghi ha parlato dopo il successo in Inter Monza per 3-2. Le parole all’emittente: ARNAUTOVIC SU INTER MONZA – «Quanto pesa questa vittoria? Pesa, i primi 25 minuti vai 2-0 e poi abbiamo fatto il nostro lavoro come i tifosi. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maleo, l’ex pesa pubblica diventa uno spazio espositivo: “Una mostra al mese” - Il Comune ha riqualificato il locale e punta sull'arte per valorizzarlo. La prima rassegna, allestita dal 26 aprile, è intitolata ‘The weight of money’ ... 🔗ilgiorno.it