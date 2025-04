I comuni più ricchi della Puglia Bari non è al primo posto

Puglia a sorprendere è un piccolo comune: si tratta di Cellamare, in provincia di Bari, con un reddito medio di 24.290 euro. Con i suoi circa 6.000 abitanti, Cellamare conquista il primo posto nella classifica regionale, superando anche il capoluogo Bari. Seguono a ruota Triggiano e Bari stessa, rispettivamente con 24.204 e 23.339 euro di reddito medio annuo per contribuente.I numeri emergono dal report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi nel 2024, basate sull'anno d'imposta 2023 e pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Scopriamo la Regione.I comuni più ricchi della PugliaLa Puglia si piazza nella parte medio-bassa della classifica nazionale, con un reddito medio annuo di circa 17.000 euro. Alcuni comuni, però, si distinguono nettamente rispetto alla media regionale.

