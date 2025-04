Il Mohicano clip esclusiva del film di Frédéric Farrucci con Alexis Manenti al cinema dal 8 maggio

cinema dall'8 maggio con No.Mad Entertainment il neo-western corso di Frédéric Farrucci con Alexis Manenti, anticipato da una clip esclusiva. L'amore per la propria terra, la libertà e i diritti ancestrali. Una pellicola aspra e densa come la terra che la ospita. Dopo il passaggio alla Mostra del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti Extra, arriva nei cinema italiani l'8 maggio distribuito da No.Mad Entertainment Il Mohicano, western diretto dal corso Frédéric Farrucci che vede Alexis Manenti nei panni di un pastore di capre della Corsica in lotta contro la criminalità che mira alle sue terre per costruire un complesso residenziale. Ad anticipare l'uscita del film in sala, Movieplayer.it presenta una clip esclusiva in cui Joseph (Alexis Manenti) si reca .

