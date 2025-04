Kasia Smutniak visita la scuola fondata con Pietro Taricone in Nepal 8220Nel mio cuore da 20 anni8221

Nepal: "Mustang è nel mio cuore da oltre 20 anni. Sento un legame profondo con questa terra lontana". Leggi su Fanpage.it L'attrice è in viaggio da oltre un mese, è tornata in: "Mustang è nel mioda oltre 20 anni. Sento un legame profondo con questa terra lontana".

Kasia Smutniak visita la scuola fondata con Pietro Taricone in Nepal: “Nel mio cuore da 20 anni” - L’attrice è in viaggio da oltre un mese, è tornata in Nepal: “Mustang è nel mio cuore da oltre 20 anni. Sento un legame profondo con questa terra lontana”. Mentre molte celebrities sono partite alla v ... 🔗fanpage.it

