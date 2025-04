Hamas propone liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni tregua

Hamas propone di liberare tutti gli ostaggi ancora a Gaza e si dice disposta cinque anni di tregua in cambio della fine della guerra. Lo ha detto un alto funzionario della milizia islamica all'Afp. Quotidiano.net - Hamas propone liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni tregua Leggi su Quotidiano.net di liberaregliancora a Gaza e si dice disposta cinquediin cambio della fine della guerra. Lo ha detto un alto funzionario della milizia islamica all'Afp.

Medio Oriente, Hamas posticipa la liberazione degli ostaggi - ROMA (ITALPRESS) – Il Movimento islamico Hamas ha deciso di posticipare la consegna degli ostaggi israeliani, il cui rilascio era previsto per sabato prossimo. Il movimento palestinese ha affermato in una nota: “La leadership della resistenza ha monitorato le violazioni del nemico nelle ultime tre settimane e la sua incapacità di rispettare i termini dell’accordo; ritardando il ritorno degli sfollati nella Striscia di Gaza settentrionale, prendendo di mira con bombardamenti e armi da fuoco in varie aree della Striscia e non consentendo l’ingresso di aiuti umanitari in tutte le loro forme ... 🔗unlimitednews.it

Hamas annuncia il rinvio della liberazione dei prossimi ostaggi israeliani - Nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio Hamas ha diffuso un comunicato per annunciare il rinvio della prossima liberazione degli ostaggi israeliani del 7 ottobre, prevista nell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Il rilascio, in programma per sabato 15 febbraio, «sarà posticipato fino a nuovo avviso». Nelle ultime settimane, prosegue la nota diramata dal braccio armato dell’organizzazione terroristica palestinese, «la leadership della resistenza ha monitorato le violazioni del nemico e il suo mancato rispetto dei termini dell’accordo. 🔗linkiesta.it

A Rafah e Gaza la liberazione di nuovi ostaggi di Hamas - L’esercito israeliano si aspetta che Hamas rilasci sei ostaggi in due diverse località della Striscia di Gaza a partire dalle 9 di stamattina. Lo ha dichiarato l’esercito, secondo cui Hamas rilascerà prima gli ostaggi a Rafah, nel sud di Gaza, e poi a Nuseirat, nel centro della Striscia. Quattro veicoli della Croce Rossa Internazionale sono […] The post A Rafah e Gaza la liberazione di nuovi ostaggi di Hamas appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

