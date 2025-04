In bici Lungo la Appia Traiana 60 visitatori incantati da Torre Guaceto

Torre Guaceto è stata tappa della staffetta per la promozione della via Appia, patrimonio Unesco, che partendo ieri da Brindisi terminerà il 27 aprile a Bari. L’iniziativa di Università del Salento, Fiab apulo lucano, Legambiente Puglia e Wwf punta a far vivere il patrimonio locale. Brindisireport.it - In bici "Lungo la Appia Traiana": 60 visitatori incantati da Torre Guaceto Leggi su Brindisireport.it La riserva diè stata tappa della staffetta per la promozione della via, patrimonio Unesco, che partendo ieri da Brindisi terminerà il 27 aprile a Bari. L’iniziativa di Università del Salento, Fiab apulo lucano, Legambiente Puglia e Wwf punta a far vivere il patrimonio locale.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

In bici dall'Atlantico al Mediterraneo lungo il Canal des deux mers: l'avventura delle carpigiane "Cicliste ostinate" - Un'antica via di comunicazione sull'acqua collega i due mari, l'Atlantico e il Mediterraneo, attraversando la Francia da Bordeaux a Sete. Si chiama Canal des deux mers questo Patrimonio Unesco che si snoda lungo l'estuario della Gironda, il Canale della Garonna e il Canal du Midi, oggi una delle... 🔗modenatoday.it

Ennesima tragedia della strada: Silvano, 67 anni, travolto e ucciso da un’auto. La conducente, 41enne, si ferma per prestare i soccorsi ma l’uomo è morto sul colpo. Il drammatico investimento a Marino, lungo via Appia Nuova - Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di mercoledì ai Castelli Romani, precisamente nel comune di Marino. La vittima, Silvano Sorbara, 67 anni, è stata investita mortalmente da una Dacia Duster condotta da una donna di 41 anni. L’investimento fatale sulla via Appia Nuova La tragedia si è consumata intorno alle 21:30 lungo la via Appia Nuova, all’altezza del civico 296. 🔗dayitalianews.com

Roma in bici: dall'Appia Antica al cuore pulsante della capitale - "Questa attività fa parte del calendario di visite guidate e attività didattiche promosse dal Centro Servizi al Turismo in convenzione con l'Ente Regionale Parco dell'Appia Antica" Stanco di lunghe file davanti ai monumenti? Il Circo Massimo, il Giardino degli Aranci e molto ancora ti aspetta... 🔗romatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

In bici Lungo la Appia Traiana: 60 visitatori incantati da Torre Guaceto; LUNGO LA APPIA TRAIANA” TRE GIORNI IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DI UN ITINERARIO UNICO; Brindisi, presentato l'evento 'Lungo la Via Appia Traiana': tre giorni tra storia, natura e comunità; Brindisi: di scena il cicloraduno interregionale “Lungo la Via Appia Traiana”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"LUNGO LA APPIA TRAIANA” TRE GIORNI IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DI UN ITINERARIO UNICO - Si svolgerà domani, mercoledì 23 aprile, alle 11 nella sala della Colonna di Palazzo Nervegna a Brindisi, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Lungo la Appia Traiana”, un itinerario sugg ... 🔗brindisisera.it

"LUNGO LA APPIA TRAIANA” TRE GIORNI IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DI UN ITINERARIO UNICO - Si svolgerà domani, mercoledì 23 aprile, alle 11 nella sala della Colonna di Palazzo Nervegna a Brindisi, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Lungo la Appia Traiana”, un ... si potrà ... 🔗brindisisera.it

Da Brindisi a Bari in bicicletta: 150 chilometri sulle orme dell'Appia Traiana - Presentato l'itinerario che sarà percorso dal 25 al 27 aprile, nell'ambito dell'Appia Week. Le interviste ai promotori dell'iniziativa ... 🔗brindisireport.it