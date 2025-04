Papa Francesco era una persona che come i bambini non ha mai smesso di sognare e immaginare lo spiega lo scrittore Saverio Simonelli

Francesco, venuto, come disse durante il giorno della sua elezione, il 13 marzo 2014, "dalla fine del mondo", da una Terra lontana e molto povera, come l'Argentina, è un insegnamento di vita che incuriosisce grandi e piccini. Dapprima insegnante, sempre attento a volgere uno sguardo verso i bambini e i ragazzi, capace di coinvolgere i suoi alunni alla lettura e alla scrittura creativa.Dedito ad educare giovani menti, attraverso il suo insegnamento basato sulla lettura, diceva che: "leggere apre la mente e che il sapere, come gli ricordava sua nonna, non occupa spazio ma apre orizzonti", conquistando così il loro pensiero. Un uomo di Chiesa che è diventato una figura importante nel mondo, attraverso le cose che amava, come la passione del calcio e del tango, gli amici e i suoi miti.

