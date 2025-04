Tgcom24.mediaset.it - Funerali Papa, il feretro raggiunge il sagrato di San Pietro

IldiFrancescoilper l'inizio della messa esequiale per il Santo Padre che sara' salutato come pastore e discepolo di Cristo. Iniziano cosi' le celebrazioni deidiFrancesco in piazza San. Il clima di raccoglimento e' particolarmente sentito, tutti rivolgono lo sguardo verso la Basilicale dove viene disposta la salma del Pontefice sul. Presenti le autorita' delle delegazioni istituzionali, mentre la piazza e' colma di fedeli giunti fin dalle prime ore del mattino per assistere alla celebrazione. Su via della Conciliazione sono presenti 100 mila persone, mentre 50 mila all'interno della piazza.