Donald Trump arriva a San Pietro il corteo blindato per i funerali di Papa Francesco

Donald Trump lascia Villa Taverna, sede dell’ambasciata degli Stati Uniti a Roma, per dirigersi verso Piazza San Pietro, dove partecipa alle esequie solenni di Papa Francesco. Il suo corteo presidenziale, composto da diverse auto blindate, attraversa la città scortato da un imponente dispiegamento di forze dell’ordine. Dall’alto, un elicottero segue e monitora ogni movimento, a garanzia della massima sicurezza. L’arrivo di Trump segna uno dei momenti più attesi della giornata, mentre i leader mondiali si riuniscono in Vaticano per rendere omaggio al Pontefice.ADDIO A Papa Francesco: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA Panorama.it - Donald Trump arriva a San Pietro: il corteo blindato per i funerali di Papa Francesco Leggi su Panorama.it Il presidente americanolascia Villa Taverna, sede dell’ambasciata degli Stati Uniti a Roma, per dirigersi verso Piazza San, dove partecipa alle esequie solenni di. Il suopresidenziale, composto da diverse auto blindate, attraversa la città scortato da un imponente dispiegamento di forze dell’ordine. Dall’alto, un elicottero segue e monitora ogni movimento, a garanzia della massima sicurezza. L’arrivo disegna uno dei momenti più attesi della giornata, mentre i leader mondiali si riuniscono in Vaticano per rendere omaggio al Pontefice.ADDIO A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Altre fonti ne stanno dando notizia

Usa: la prima sconfitta?elettorale di Donald Trump?(ed Elon Musk)?arriva dal Wisconsin - Buona la prima, almeno a livello strettamente partitico. Il primo test elettorale del secondo mandato del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, arride ai repubblicani, che grazie alle suppletive in Florida manterranno una risicata maggioranza alla Camera dei rappresentanti almeno per un altro anno, ma non al principale alleato dell’inquilino della Casa bianca, Elon Musk, che si era speso in prima persona (e di tasca propria) per le elezioni giudiziarie in Wisconsin (negli Usa si vota e si fa campagna elettorale anche per i giudici). 🔗tpi.it

Stasera Donald Trump arriva a Roma, ripartirà subito dopo i funerali - Il presidente degli stati uniti Donald Trump e la moglie Melania arriveranno all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino oggi, venerdì 25 aprile, alle 22:50. Secondo l’agenda pubblicata dalla Casa Bianca, il tycoon arriverà a Villa Taverna, nell’ambasciata americana, alle 23:35. Istituita una... 🔗romatoday.it

Zelensky arriva alla Casa Bianca, ecco come lo accoglie Donald Trump | Video - Pacche sulle spalle, i gesti della mano, una battuta fulminante, Donald Trump accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca con queste, incredibili parole: "Oh guarda, si è anche vestito bene". Per la cronaca, Zelensky indossa una sorta di uniforme nera vagamente più "formale", una variazione sul tema militaresco che contraddistingue il presidente fin dai primissimi giorni dell'invasione russa. 🔗liberoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

TG5: L'arrivo di Donald Trump e Zelensky in Piazza San Pietro Video; Trump arriva a San Pietro per i funerali di Papa Francesco; Trump arriva a San Pietro per i funerali di Papa Francesco; Funerali Papa Francesco oggi live: il feretro arriva in piazza San Pietro, il mondo saluta il Pontefice. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Donald Trump a San Pietro per l’ultimo saluto a Papa Francesco - Donald Trump arriva in Piazza San Pietro per partecipare alle esequie di Papa Francesco. L'ex presidente statunitense si unisce ai capi di Stato e ai fedeli accorsi da tutto il mondo per ... 🔗ilmessaggero.it

Trump arriva a San Pietro per i funerali di Papa Francesco - Il presidente americano Donald Trump ha lasciato Villa Taverna ed e' arrivato a San Pietro per partecipare alle esequie di papa Francesco. Il ... 🔗notizie.tiscali.it

Trump svela un segreto: “Meloni? La brava, veramente brava premier” - Donald Trump arriva a Roma per i funerali di Papa Francesco: previsti incontri rapidi, incluso quello con Giorgia Meloni. Roma è nuovamente al centro della scena internazionale, nella tarda serata di ... 🔗msn.com