Era uno di noi Il popolo di Francesco l’ultimo saluto al Papa della gente

Papa dei fasti, delle corti o dei privilegi, ma il Pontefice della gente comune, di chi cammina con scarpe consumate lungo strade polverose. I volti segnati dall'emozione, le mani giunte, gli occhi lucidi: tutto raccontava di un legame profondo, autentico, nato e cresciuto negli anni in cui Papa Francesco ha saputo farsi prossimo senza distanze.Il Papa della misericordia quotidiana"Non ha mai avuto paura di chinarsi", diceva una donna stringendo un rosario. "Non ci ha guardato dall'alto in basso, ha camminato accanto a noi". Francesco ha incarnato un'idea di Chiesa vicina agli ultimi, ai poveri, ai migranti, agli ammalati. La sua misericordia non era concetto astratto, ma gesto quotidiano, sguardo che si abbassa fino alla sofferenza concreta degli uomini e delle donne che lo cercavano.

