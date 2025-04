L’uomo dei muri davanti a chi costruiva ponti Trump in Vaticano la preghiera è un set

Trump mentre si avvicinava alla bara di Papa Francesco, nella solennità rarefatta della Basilica di San Pietro. Di certo, la scena era perfetta. L'inquadratura impeccabile, le guardie svizzere immobili, le monache allineate come comparse di un film, il tappeto rosso pronto per l'ospite d'onore. E lui, Trump, serio e composto, ha chinato il capo. O meglio, l'ha abbassato con una lentezza da manuale, da chi sa che il momento sarà trasmesso, commentato, ritagliato in milioni di screenshot.La scena, già diventata virale, ha qualcosa di profondamente simbolico. L'uomo dei muri — fisici, verbali, culturali — che si ferma in raccoglimento davanti al pontefice dei ponti, il Papa che ha fatto dell'inclusione una rivoluzione, del Mediterraneo un confine sacro, dei migranti un popolo da difendere.

