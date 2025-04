Macron e Brigitte il gesto controverso davanti alla salma di Papa Francesco

Macron e sua moglie Brigitte hanno reso omaggio a Papa Francesco inginocchiandosi davanti alla sua salma nella basilica di San Pietro. Questo gesto ha sollevato un vespaio di polemiche in Francia, dove la laicità è un principio fondamentale. Molti hanno visto in questo atto una sfida alla rigida separazione tra Stato e Chiesa, suscitando critiche da parte di diversi esponenti politici e intellettuali.I sentimenti personali di MacronNonostante la controversia, è chiaro che per Macron e Brigitte questa è stata una manifestazione di rispetto e di un legame personale con il pontefice. Entrambi hanno frequentato un collegio cattolico ad Amiens, un dettaglio che spiega il loro approccio più emotivo in questa circostanza. Tuttavia, l’ondata di critiche è stata amplificata dalla decisione di mettere la bandiera dell’Eliseo a mezz’asta, un gesto visto da molti come un allontanamento dalla tradizione laica francese. Thesocialpost.it - Macron e Brigitte: il gesto controverso davanti alla salma di Papa Francesco Leggi su Thesocialpost.it In un momento di grande emozione, il presidente Emmanuele sua mogliehanno reso omaggio ainginocchiandosisuanella basilica di San Pietro. Questoha sollevato un vespaio di polemiche in Francia, dove la laicità è un principio fondamentale. Molti hanno visto in questo atto una sfidarigida separazione tra Stato e Chiesa, suscitando critiche da parte di diversi esponenti politici e intellettuali.I sentimenti personali diNonostante la controversia, è chiaro che perquesta è stata una manifestazione di rispetto e di un legame personale con il pontefice. Entrambi hanno frequentato un collegio cattolico ad Amiens, un dettaglio che spiega il loro approccio più emotivo in questa circostanza. Tuttavia, l’ondata di critiche è stata amplificata ddecisione di mettere la bandiera dell’Eliseo a mezz’asta, unvisto da molti come un allontanamento dtradizione laica francese.

