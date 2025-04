A Roma in bicicletta per aiutare AIL il viaggio solidale di Valentina De Pizzol e Claudia Meneghello

viaggio, due biciclette, un’unica grande missione: trasformare la fatica in speranza. Dal 30 aprile al 6 maggio 2025, Valentina De Pizzol, 41 anni, mamma e ciclista amatoriale di grande esperienza tesserata nel 2025 con l'ASD Fausto Coppi. Trevisotoday.it - A Roma in bicicletta per aiutare AIL: il viaggio solidale di Valentina De Pizzol e Claudia Meneghello Leggi su Trevisotoday.it 760 chilometri, 8.000 metri di dislivello, 7 giorni di, due biciclette, un’unica grande missione: trasformare la fatica in speranza. Dal 30 aprile al 6 maggio 2025,De, 41 anni, mamma e ciclista amatoriale di grande esperienza tesserata nel 2025 con l'ASD Fausto Coppi.

