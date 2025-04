C’è un cibo spesso considerato salutare che potrebbe aumentare il rischio di cancro il Daily Mail pubblica la ricerca dalla rivista internazionale Nutrients

spesso considerato da molti “salutare” e che, invece, potrebbe nascondere delle insidie. O almeno questa è la conclusione a cui sono arrivati gli esperti dell’Istituto Nazionale di Gastroenterologia — IRCCS “Saverio de Bellis”, in Puglia. A parlarne è anche il Daily Mail, facendo riferimento alla ricerca pubblicata sulla rivista internazionale “Nutrients“.Lo studio è stato effettuato su 4.869 adulti, per un periodo di tempo lungo 19 anni. Logicamente hanno tenuto conto delle persone che sono decedute, cercando di comprendere se e quale nesso ci fosse con il consumo di pollo. Quindi è stato osservato che i soggetti che consumavano più pollo avevano un rischio di morte più alto del 27% rispetto a chi ne consumava meno. Ilfattoquotidiano.it - C’è un cibo (spesso considerato salutare) che potrebbe aumentare il rischio di cancro: il Daily Mail pubblica la ricerca dalla rivista internazionale Nutrients Leggi su Ilfattoquotidiano.it La carne e la relazione con i tumori sono un’altra volta al centro delle attenzioni degli studiosi. Stavolta, però, non si parla di carne rossa, bensì di quella bianca. Nella fattispecie del pollo, un alimentoda molti “” e che, invece,nascondere delle insidie. O almeno questa è la conclusione a cui sono arrivati gli esperti dell’Istituto Nazionale di Gastroenterologia — IRCCS “Saverio de Bellis”, in Puglia. A parlarne è anche il, facendo riferimento allata sulla“.Lo studio è stato effettuato su 4.869 adulti, per un periodo di tempo lungo 19 anni. Logicamente hanno tenuto conto delle persone che sono decedute, cercando di comprendere se e quale nesso ci fosse con il consumo di pollo. Quindi è stato osservato che i soggetti che consumavano più pollo avevano undi morte più alto del 27% rispetto a chi ne consumava meno.

