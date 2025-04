Non risponde al telefono per giorni trovato il cadavere di una donna a Monza si indaga sulla morte

trovato il corpo senza vita di una donna all'interno di un appartamento a Monza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il medico legale. Si indaga sulle cause del decesso. Leggi su Fanpage.it Ieri, venerdì 25 aprile, è statoil corpo senza vita di unaall'interno di un appartamento a. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il medico legale. Sisulle cause del decesso.

Una donna di 30 anni è stata trovata morta in un Bed and Breakfast di Merano. L'allarme è stato lanciato dal fidanzato, preoccupato perché la giovane non rispondeva al cellulare.

Ieri, venerdì 25 aprile, è stato trovato il corpo senza vita di una donna all'interno di un appartamento a Monza

