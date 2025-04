Morta a 38 anni dopo l8217intervento estetico in clinica a Caserta disposta autopsia

Morta il 24 aprile nella clinica Iatropolis di Caserta. Leggi su Fanpage.it La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sul decesso di una 38enne,il 24 aprile nellaIatropolis di

Dramma in clinica a Caserta, donna di 38 anni muore dopo l’intervento di chirurgia estetica - Una donna di 38 anni è morta alla clinica Iatropolis di Caserta per le complicazioni che si sono verificate durante un intervento di chirurgia estetica. Il decesso si è verificato nella serata di giov ... 🔗internapoli.it

