Buffy L’ammazzavampiri 10 morti che hanno segnato la serie culto

serie reboot pronta a riportare in vita la mitica cacciatrice di vampiri, ricordiamo i 10 personaggi più iconici che ci hanno lasciato le penne durante le 7 stagioni cult. Dopo oltre vent'anni dalla fine della serie, Buffy l'ammazzavampiri torna con un reboot prodotto da Hulu e 20th Television. Ambientato nel Buffyverse, vedrà il Premio Oscar Chloé Zhao alla regia. Era il 10 marzo 1997, quando Sarah Michelle Gellar affilava per la prima volta il paletto in legno di Buffy Summers. Dopo 7 stagioni e litri di sangue, lo show culto di Joss Whedon si preparava a cambiare le regole della serialità. Remake dell'omonimo film del 1992, il teen horror-drama seguiva le avventure di una liceale destinata a combattere le forze del male nella fittizia Sunnydale. Città dove si trasferisce . Movieplayer.it - Buffy - L’ammazzavampiri, 10 morti che hanno segnato la serie culto Leggi su Movieplayer.it Con unareboot pronta a riportare in vita la mitica cacciatrice di vampiri, ricordiamo i 10 personaggi più iconici che cilasciato le penne durante le 7 stagioni cult. Dopo oltre vent'anni dalla fine dellal'ammazzavampiri torna con un reboot prodotto da Hulu e 20th Television. Ambientato nelverse, vedrà il Premio Oscar Chloé Zhao alla regia. Era il 10 marzo 1997, quando Sarah Michelle Gellar affilava per la prima volta il paletto in legno diSummers. Dopo 7 stagioni e litri di sangue, lo showdi Joss Whedon si preparava a cambiare le regole della serialità. Remake dell'omonimo film del 1992, il teen horror-drama seguiva le avventure di una liceale destinata a combattere le forze del male nella fittizia Sunnydale. Città dove si trasferisce .

Sarah Michelle Gellar rende omaggio a Michelle Trachtenberg, sua sorella in Buffy l’Ammazzavampiri - Sarah Michelle Gellar rende omaggio a Michelle Trachtenberg, sua sorella in Buffy l’Ammazzavampiri Sarah Michelle Gellar ha reso omaggio alla sua sorella in Buffy l’Ammazzavampiri, Michelle Trachtenberg, morta il 26 febbraio a 39 anni. Secondo la polizia, la Trachtenberg, che recitava dall’età di tre anni, è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento di New York. Naturalmente, tra i tanti tributi che le sono stati rivolti, quello della Gellar era il più atteso, dato il legame che ha unito le due nel corso della serie che le ha rese celebri. 🔗cinefilos.it

Addio a Michelle Trachtenberg, star di “Buffy l’ammazzavampiri”. Il ricordo straziante degli amici: “Sapeva che poteva morire, ma…” - Oggi, 27 febbraio, è un giorno funesto per il mondo del cinema e della tv, in quanto dopo la notizia della morte di Gene Hackman in circostanze misteriose è arriva un’altra notizia tragica, la morte di Michelle Trachtenberg, star 39enne di “Gossip Girl” e “Buffy l’ammazzavampiri”. Il suo corpo è stato trovato dalla polizia ieri 26 febbraio nella sua casa a New York, dopo una chiamata al 9-1-1. La polizia sta indagando, ma almeno per il momento è escluso l’omicidio, e le cause della morte saranno spiegate dal medico legale. 🔗dayitalianews.com

Mister Movie | Morta Michelle Trachtenberg di Buffy L’Ammazzavampiri e Gossip Girl a 39 anni - Una tragica notizia ha colpito il mondo del cinema e della televisione. Michelle Trachtenberg, attrice conosciuta per i suoi ruoli in serie di successo come Gossip Girl e Buffy l'ammazzavampiri, oltre che per il film Harriet the Spy, è stata trovata senza vita all'età di 39 anni. A dare la notizia è stato il sito americano The Post. Addio a Morta Michelle Trachtenberg, morta nel suo appartamento a New York Il corpo dell'attrice è stato rinvenuto nella mattina di mercoledì 26 febbraio in un lussuoso complesso residenziale nel quartiere di Central Park South, a New York. 🔗mistermovie.it

