Lucca Inter studia il fascicolo Rivoluzione annunciata

Lucca è uno dei nomi di cui si parla per l'attacco dell'Inter in vista della prossima stagione. Quel che è certo è che i nerazzurri attueranno varie modifiche nel proprio reparto offensivo.IL NOME – Lorenzo Lucca sta vivendo la stagione della consacrazione all'Udinese, con l'Inter e altre big italiane che si sono per questo mosse sulle sue tracce. Con 10 gol e 1 assist in 31 presenze in questa Serie A, il calciatore dei friulani ha vissuto la sua miglior annata nel massimo Campionato italiano. A ciò si aggiunge una buona dose di personalità, in qualche circostanza probabilmente eccessiva, che induce i top club italiani a ritenerlo compatibile con la dimensione di una squadra che lotta per conquistare trofei. Per queste ragioni, la sua situazione di mercato dovrà essere osservata con attenzione in estate.

