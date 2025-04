Muore con la bici a 19 anni il sindaco Palmieri Roscigno perde un giovane pieno di speranza

perde un giovane pieno di speranza e di progetti in un futuro migliore". Così, con parole commosse il sindaco del Comune di Roscigno, Pino Palmieri, ricorda Ebrima Jatta, un giovane di 19 anni, di origine nigeriana, morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto lungo via Roma, nel comune di Roscigno.Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il ragazzo, ospite del centro di accoglienza Sai del comune degli Alburni, stava rientrando in struttura dopo aver fatto la spesa quando ha perso il controllo della bicicletta ed è finito contro un albero sul lato opposto della carreggiata. Lo schianto con la bici per il giovane nigeriano è stato fatale. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto, di salvare il 19enne che era già morto.

